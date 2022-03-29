Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
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Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

29.03.2022 12:24

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan K.Ö. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, K.Ö'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan K.Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. K.Ö, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

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Samsun, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika


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