Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü (2) - Son Dakika
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Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü (2)

29.03.2022 14:47

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan K.Ö. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, K.Ö'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan K.Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. K.Ö, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye götürüldü.

Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü (2)
Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü (2)
Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü (2)

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Samsun, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü (2) - Son Dakika
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