Et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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Et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde

08.04.2022 15:59
Et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Dünyada et fiyatları artıyor.

Dünyada et fiyatları artıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Et Fiyat Endeksi Mart ayında yüzde 4,8 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda emtia fiyatlarının Ukrayna- Rusya savaşının piyasalara olumsuz etkileriyle Mart ayında şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştığını açıkladı. FAO Gıda Fiyat Endeksi, Mart ayında ortalama 159,3 puana ulaşarak, endeksin fiyat takibine başladığı 1990 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ET FİYATLARI TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

FAO Et Fiyat Endeksi Mart ayında yüzde 4,8 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası kümes hayvanı fiyatları da, kuş gribi salgınlarının ardından önde gelen ihracatçı ülkelerden gelen arzların azalmasıyla yükseliş trendine girdi.

Ukrayna'daki savaşın tetiklemesiyle buğday ve tahıl ürünlerinde fiyat artışları yaşandı. Bu nedenle de FAO Tahıl Fiyat Endeksi, Mart ayında Şubat ayına göre yüzde 17,1 daha yüksek seviyede gerçekleştiği kaydedildi. Rusya ve Ukrayna, son üç yılda sırasıyla küresel buğday ve mısır ihracatının yaklaşık yüzde 30 ve yüzde 20'sini gerçekleştiriyordu. Dünya buğday piyasalarındaki fiyatlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) mahsul koşullarına ilişkin endişelerle yükselerek ay boyunca yüzde 19,7'lik bir artış kaydetti.

Ukrayna'nın dünyanın önemli ihracatçısı olduğu ayçiçeği tohumu yağı fiyatlarının artması nedeniyle FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi de yüzde 23,2 arttı. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Fiyatlardaki artış 2021 Mart ayına göre yüzde 23,6'ya ulaştı.

(Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Son Dakika


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