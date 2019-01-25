Son Dakika Haberleri: Et Fiyatları Yeni Yılda Artmadı

Et Fiyatları Yeni Yılda Artmadı

3 saat önce

Ordu Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, "2019 yılında et fiyatlarında artış olmadı.

Et Fiyatları Yeni Yılda Artmadı, System.String[]
Ordu Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, "2019 yılında et fiyatlarında artış olmadı. Arz ve talebe göre şu an için fiyatlar sabit şekilde satışı gerçekleşiyor" dedi.

Et fiyatlarının artık sabitlendiğini söyleyen Mehmet Şükrü Gülmez, "Yeni yıl ile birlikte satışlarımızda çok hareketlilik olmadı. Piyasaya göre fiyatlar normal seyrinde. Et fiyatını şuan 52 TL'den satıyoruz. Bu rakam yaz ayına kadar böyle kalır. İşlerimizde eski hareketlilik yok. Vatandaşların eski alım gücü yok. Genelde yerel hayvanların kesimini yapılıyor ve reyonlarda günlük kesimlerin etleri yer alıyor. Yem fiyatları yüksek olmasına rağmen bu sabit fiyatların olması vatandaşlar açısından avantajlı olsa da biz besicileri biraz zorluyor. İnsanlar balık ve beyaz eti de tüketiyorlar sonuçta" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:35 Kaynak: İHA

Ordu, Mehmet Şükrü, Güncel
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