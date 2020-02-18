Et hırsızı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Et hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Et hırsızı tutuklandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kasaptan 200 kilo eti çalan ve hakkında 10 ayrı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari tutuklandı.

Et hırsızı tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kasaptan 200 kilo eti çalan ve hakkında 10 ayrı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları çalışma sonunda, Akgedik Mahallesi'ndeki bir eve yaptığı operasyonda, Beylice Mahallesi'nde 200 kilo et çalma olayına karışan hırsızlık şüphelisi olarak aranan ve 10 ayrı suçtan hakkında toplamda 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. adlı kişiyi yakaladı.


Gözaltına alınan E.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti
Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü Tipi beğenilmediği için saldırıya uğrayan palyaço ailesini geçindirmek için okumamış Asansörde kendisini taciz etmeye çalışan adamı etkisiz hale getirdi

Son Dakika Haberleri
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!
11:51 Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Adayı sel bastı
14:03 Günlerdir Müge Anlı'da aranan Dursiye Sağlam'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
11:41 Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 15:30:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Et hırsızı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]