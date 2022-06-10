Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler "pes" dedirtti... - Son Dakika
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Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler "pes" dedirtti...

10.06.2022 09:51
Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler "pes" dedirtti...

Bursa'da hijyen kurallarına hiçe sayarak et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'da hijyen kurallarına hiçe sayarak et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin yerlerden topladığı yaklaşık 3 ton et ve et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

Bursa'da soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı belirlendi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu. Ekiplerin uygunsuz koşullarda işlenen ve saklanan etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. İşyeri çalışanının zabıta ve gıda ekiplerini ikna çabaları boşa çıkarken, bakanlık ekipleri kendilerine direnen kadın için polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü. Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesinin imha şantiyesine gönderildi.

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, Kayıt Belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin hazırlamış olduğu tutanakla iş yerinin uygunsuz çalışması tespit edildiğinden iş yeri ruhsatının iptal edileceği öğrenildi. - BURSA

Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler pes dedirtti...
Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler pes dedirtti...
Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler pes dedirtti...
Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler pes dedirtti...
Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler pes dedirtti...
Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler pes dedirtti...
Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler pes dedirtti...
Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler pes dedirtti...
Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler pes dedirtti...
Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler pes dedirtti...

YORUMLAR
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Park halindeki araçtan kredi kartı çalan hırsız otelde yakalandı Park halindeki araçtan kredi kartı çalan hırsız otelde yakalandı Osmangazi'nin şampiyonları bir arada Osmangazi'nin şampiyonları bir arada
Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Zabıta, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler 'pes' dedirtti... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler "pes" dedirtti... - Son Dakika
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