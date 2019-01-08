Son Dakika Haberleri: Et Kombina İnşaatından Bin Metre Bakır Kablo Çalındı

Et Kombina İnşaatından Bin Metre Bakır Kablo Çalındı

19 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapımı devam eden et kombina tesislerinden bin metreye yakın bakır elektrik kabloları çalındı.

Et Kombina İnşaatından Bin Metre Bakır Kablo Çalındı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapımı devam eden et kombina tesislerinden bin metreye yakın bakır elektrik kabloları çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesi'nde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait inşaatı devam eden Et Kombina tesisinden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yaklaşık bin metre bakır elektrik kabloları çalındı.

Çalınan kabloların yaklaşık 53 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:29 Kaynak: İHA

Çavuşköy, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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