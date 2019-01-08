Et Kombina İnşaatından Bin Metre Bakır Kablo Çalındı
19 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapımı devam eden et kombina tesislerinden bin metreye yakın bakır elektrik kabloları çalındı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yapımı devam eden et kombina tesislerinden bin metreye yakın bakır elektrik kabloları çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy
Mahallesi'nde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait inşaatı devam eden Et Kombina tesisinden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yaklaşık bin metre bakır elektrik kabloları çalındı.
Çalınan kabloların yaklaşık 53 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:29 Kaynak: İHA
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