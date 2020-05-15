Et kombina tesisinde et rayları çöktü - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Malkara'nın Çavuşköy Mahallesi Ballı Tepe mevkiine bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çavuşköy Et Kombina Tesisleri'nin et yükleme ünitesi bölümünde et rayları çöktü. Olayda yaralanan olmazken, maddi zararın meydana geldiği belirtildi. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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