Samsung şaşırtıyor! Galaxy S23 serisiyle ilgili yeni iddia - Son Dakika
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Samsung şaşırtıyor! Galaxy S23 serisiyle ilgili yeni iddia

29.09.2022 10:14
Samsung şaşırtıyor! Galaxy S23 serisiyle ilgili yeni iddia

ET News raporuna göre Galaxy S22 serisini şubatta vitrine çıkaran Samsung, Galaxy 23 serisini beklenenden daha erken tanıtabilir.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Samsung, Galaxy S23 serisiyle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bugüne dek sızıntılarla gündemden düşmeyen cihazlarla ilgili ilk somut bilgi dün ortaya çıktı. Akıllı telefonların tasarımları belli olurken, kısa süre önce de çıkış tarihi ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Galaxy S23 serisinin çıkış tarihi hakkında şaşırtan iddia

Şirketin en büyük rakiplerinden Apple, iPhone 14 serisinin bu ayın başlarında kullanıcıların beğenisine sundu. Aynı zamanda Xiaomi 13 serisinin de kasım ayında çıkacağına dair söylentiler var. Bunun dışında OnePlus 11 Pro 5G ve Vivo X90 Pro+'ın da 2022 bitmeden raflardaki yerlerini alacağı söyleniyor.

Samsung şaşırtıyor! Galaxy S23 serisiyle ilgili yeni iddia

Güney Koreli haber kuruluşu ET News tarafından yayınlanan son rapora göre Galaxy S22 serisini şubat ayında vitrine çıkaran Samsung, yeni seriyi beklenenden daha erken tanıtmak için çalışmalara başladı.

Ne yaptın Samsung! Galaxy S23 serisi sızdırıldı

Bilindiği üzere Samsung, Galaxy serisinin tanıtımı için genellikle ocak ve şubat aylarını tercih ediyor. Ancak şirketin özellikle iPhone 14 serisiyle aradaki süreyi daha da kısaltarak premimum pazardaki payını güvence altına almak istediği ifade ediliyor. Bu nedenle Şubat 2023'te çıkış yapması beklenen Galaxy S23 modelleri, beklenenden daha erken tanıtılabilir.

Samsung'un akıllı telefon takviminde yapmaya hazırlandığı söylenen değişiklik Galaxy S23 serisinin 3C tarafından onaylanması ve seri için gereken bileşenlerin olması gerekenden daha önce sipariş verilmesi gibi unsurların ardından yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ancak tabii, tüm bunların iddiadan ibaret olduğunu ve şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olduğunu da belirtmekte fayda var.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23 serisinin tahmini çıkış tarihi ne olur?

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Apple'ın en son amiral gemisi iPhone 14 Pro sahipleri yeni sorunlarla karşı karşıya Apple'ın en son amiral gemisi iPhone 14 Pro sahipleri yeni sorunlarla karşı karşıya Samsung'un bütçe dostu tableti performans testinde! Samsung'un bütçe dostu tableti performans testinde!
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung şaşırtıyor! Galaxy S23 serisiyle ilgili yeni iddia - Son Dakika

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