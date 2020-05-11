Et Süt Kurumu Yozgat süt ünitesinin ihalesi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Et ve Süt Kurumunun bünyesinde Yozgat'ta kurulacak süt ünitesinin ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Başer, yaptığı yazılı açıklamada, kentin tarım ve hayvancılığının gelişmesine ivme kazandıracak süt ünitesi yatırımının ihale sürecinin bittiğini, projenin girdi maliyetleri ve döviz artışı nedeniyle yeniden revize edildiğini belirtti.

Kurumun kendi bütçesinden 5 milyon 250 bin lira ek kaynak ayırdığını belirten Başer, Cumhurbaşkanlığı tarafından onay sürecinden sonra çalışmalara fiilen başlanacağını vurguladı.



Süt ünitesinin tarım ve hayvancılığın geliştirmesinin yanında istihdamı da artıracağını analatan Başer, şunları kaydetti:

"Altyapı yatırımları tamamlanan ve yakın zamanda ihalesi yapılacak olan Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nın süt ünitesi ile birbirini tamamlayan entegre yatırımlar olacaktır. Hem hayvan hastanesi hem de Et Süt Kurumu süt ünitesinin 2021'de açılması planlanmıştır."