ESENLER'DE "ET TAŞIYORUZ" DEDİ; 23 KAÇAK GÖÇMEN İLE 2 FETÖ ÜYESİ ÇIKTI

ESENLER'de şüphe üzerine park halindeki kamyonun yanına giden polis ekipleri, aracın çevresindeki üç kişiden "et taşıyoruz" yanıtını aldı.

Ancak kamyonda yapılan aramalarda 23 kaçak göçmen ile "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan kayıtları olan 2 kişiyi yakaladı.

Esenler Oruçreis Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında denetim yapan polis, park halinde duran bir kamyonun etrafında duran 3 kişiden şüphelendi. Polis, aracın yanındakilere ne taşıdıklarını sordu. Cengiz Han S., Selim Y. ve Süleyman T. et taşıdıklarını aracın lastiğinin ise patlak olduğunu belirtti. Aracın kasasını açtıran polis, 21'i Afganistanlı, 2'si Filistinli toplam 23 kaçak göçmen ile Hayrettin K. ve Şaban B.'nin olduğunu tespit etti. Hayrettin K. ve Şaban B.'nin "FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan kayıtları oldukları belirlendi. Gözaltına alınan Cengiz Han S., Selim Y., ve Süleyman T. sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Hayrettin K. ve Şaban B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca araçta yapılan incelemelerde 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi