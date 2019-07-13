Son Dakika Haberleri: Et üreticilerinden 'ithal et ve hayvan' tepkisi
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Et üreticilerinden 'ithal et ve hayvan' tepkisi

4 saat önce

Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, ithal edilen et ve hayvanların bütün Türkiye'yi etkilediğini belirterek, "İnşallah yetkiler bunla ilgili duyarlı olur, dışarıdan gelen ithal ete hayvan ithalatına son verirler" dedi.

Et üreticilerinden 'ithal et ve hayvan' tepkisi, System.String[]
Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, ithal edilen et ve hayvanların bütün Türkiye'yi etkilediğini belirterek, "İnşallah yetkiler bunla ilgili duyarlı olur, dışarıdan gelen ithal ete hayvan ithalatına son verirler" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Ramazan Kırma, Kurban Bayramına yaklaşılan bugünlerde canlı hayvan pazarında fazla bir hareketlilik göremediklerini belirterek, "Özellikle büyükbaşta daha çok hissediliyor bu durgunluk. Çünkü büyük firmalar yurt dışından gelen büyükbaş hayvanları alıyorlar. Biz üreticiler olarak dışarıdan et ve hayvan ithal edilmesine karşıyız. İthal hayvanın gelmesi demek, Malatya'daki yetiştiricilerin bitmesi demektir" dedi.

Malatya'nın bir tarım kenti olduğunu dile getiren Kırma, şehrin yüzde 40'ının kayısı ile geçindiğini yüzde 50'sinin ise hayvancılık ile geçindiğini belirterek, "Eğer ithal et gelirse üreticiler zor durumda kalır. Dışarıdan gelen hayvan kurbana gitmiyor, besicilere gidiyor. İthal et ve hayvanlar bütün Türkiye'yi etkiliyor. İnşallah yetkililer bunla ilgili duyarlı olur, ve bu duruma son verirler" şeklinde konuştu.

Yetiştiricilerin daha çok desteklenmesini gerektiğini de ifade eden Başkan Kırma, özellikle hayvan ithalinin önüne geçişmesi adına mutlaka dişi hayvanların artırılmasına yönelik desteklerin verilmesi gerektiğini dile getirdi. Şu anda yem girdilerin çok yüksek olduğunu belirten Kırma, "Şu anda bir tosunun canlı et olarak kilosu 29 TL'ye kesiliyor. Bunun maliyeti 32 TL. Zaten zarar ediliyor, eğer İthal et ve havan gelirse de tamamen yetiştirici bitmiş olacaktır" diye konuştu. - MALATYA
Türkiye, Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
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