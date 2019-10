Et üreticilerinden küspe fiyatlarına tepki

Şeker Fabrikası tarafından küspe fiyatlarına yüzde 50 zam yapılmasına Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliğinden tepki geldi. Şeker Fabrikası önünde eylem yapan birlik üyeleri ve üreticiler zammın geri alınmasını istedi.



Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü tarafından küspe fiyatlarına yüzde 50 zam yapılmasına tepkiler sürüyor. Et üreticileri ve birlik üyeleri ile birlikte fabrika önünde eylem yapan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tanyeli, yapılan zammın hayvancılara büyük bir darbe vuracağını belirtti. Tanyeli, "Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü sanki dün olağan dışı bir şey olmuş gibi küspe fiyatlarına yüzde 50 zam yaptı. Yapılan bu zam doğru değildir, insani ve vicdani değildir. Zaten hayvancılık can çekişiyor. Bu zam da çiftçilerimize büyük bir darbe vurmuştur. Sabahtan beri telefonlarım çalıyor. İnsanlar bu zammın ne olduğunu soruyor. Biz bu durumu gerekli yerlerle paylaştık. Biz böyle bir zammı kabul etmiyoruz. Bunun kimseye faydası yok. Bizim temennimiz bu zammı geri çekmeleri. Biz bu konuda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Gerekirse cumhurbaşkanımıza kadar çıkacağız. Bu zam sadece bunlarla kalmayacak. Şu anda enflasyon yüzde 10'nun altına düşmüş ama yüzde elli zam yapıyorlar. Zaten yıllık enflasyona göre bir zam konulmuştu. Tekrardan yüzde 50 zam yapılması bir haksızlıktır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Paket küspe geçen sene 140 TL'ydi. Bir yıl geçti 160 TL yaptılar. Bunu kabul ettik. Ama bunun üzerine kalkıp yüzde 50 bir zam daha yaptılar ve fiyatı 240 TL oldu. Bu doğru değil" diye konuştu. - MALATYA