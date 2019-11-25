Son Dakika Haberleri: Et ürünleri üretim tesisleri denetlendi
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Et ürünleri üretim tesisleri denetlendi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "ürün bazlı" gıda kontrolleri kapsamında Antalya'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et ve et ürünleri işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "ürün bazlı" gıda kontrolleri kapsamında Antalya'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et ve et ürünleri işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, işletmelerdeki ürünlerden numune alarak, fiziki kontrollerini yaptı.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, burada yaptığı açıklamada, denetimlerin bir hafta boyunca her gün farklı ürün grubuna yönelik yapılacağını söyledi.

Denetimlerle vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Özen, "Antalya'da rutin denetimlerimiz zaten yapılıyor. Bakanlığın talimatıyla 19 ilçede ve il müdürlüğümüzde bütün gıda denetimi yapan arkadaşlarımızla gıda denetimlerini icra ediyoruz." dedi.

"Denetimlerde hiçbir olumsuzluk görmedik"

Özen, gıda denetimleri kapsamında geçen yıl Antalya'da yaklaşık 28 bin 500 işletmeye 42 bin denetim gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Bu yıl hedefimiz 28 bin 500 işletmeye 45 bin denetim yapmak. Antalya'daki vatandaşlarımız üretilen gıdaları tereddüt etmeden tüketebilir." diye konuştu.

Vatandaşların alışverişlerinde olumsuz bir tabloyla karşılaştıklarında "Alo 174 Gıda Hattı"nı aramalarını isteyen Özen, bu şekilde denetimlerin daha etkili olacağını bildirdi.

Et ve et ürünleri denetimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Özen, "Turizmin başkenti Antalya, 2 milyon 400 bin nüfuslu ve 15 milyona yakın misafiri ağırlayan bir kent. Denetimler tüketiciler açısından çok önemli. Şu ana kadar yapılan denetimlerde hiçbir olumsuzluk görmedik. Bu sevindirici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Denetimleri, altyapı, ürünün izlenebilirliği, dokümantasyon ve numune çalışmalarıyla yaptıklarını anlatan Özen, cezai işlem olarak bazı firmaların isimlerinin kamuoyuyla paylaşıldığını anlattı.

Et ürünleri üretim tesisleri denetlendi

Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:25 Kaynak: AA
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