Son Dakika Haberleri: Et ürünlerinde standartlar değişti

Et ürünlerinde standartlar değişti

1 saat önce

Dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25 olarak belirlendi.

Et ürünlerinde standartlar değişti, System.String[]
Dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25 olarak belirlendi. Kasap, market gibi perakende işletmelerde köfte üretiminde günlük 10 kilogram sınırı kaldırıldı. Ayrıca mekanik yöntemlerle kanatlı hayvanların karkaslarından ayrılan etlerin salam, sucuk gibi ürünlerde kullanımına izin verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 

Ekonomi
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