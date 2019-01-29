Et ürünlerinde standartlar değişti

Dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25 olarak belirlendi.

Dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25 olarak belirlendi. Kasap, market gibi perakende işletmelerde köfte üretiminde günlük 10 kilogram sınırı kaldırıldı. Ayrıca mekanik yöntemlerle kanatlı hayvanların karkaslarından ayrılan etlerin salam, sucuk gibi ürünlerde kullanımına izin verildi.

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Döner ve Köfte Standardında Değişiklik Yapıldı

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