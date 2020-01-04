Et ve Süt Kurumu 100 bin ton "indirimli" et sattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Et ve Süt Kurumu 100 bin ton 'indirimli' et sattı - Son Dakika Ekonomi

Et ve Süt Kurumu 100 bin ton "indirimli" et sattı

6 saat önce

Et ve Süt Kurumu (ESK), tüketiciye indirimli et satışı uygulaması kapsamında 100 bin ton eti tüketiciyle buluşturdu.

Et ve Süt Kurumu 100 bin ton

Et ve Süt Kurumu (ESK), tüketiciye indirimli et satışı uygulaması kapsamında 100 bin ton eti tüketiciyle buluşturdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, et fiyatlarının düşürülmesi amacıyla 2017'de başlatılan uygulama kapsamında 81 ilde şubesi bulunan anlaşmalı marketlere indirimli et satışı yapıldı.

Zincir marketler, ülke genelinde bugüne kadar 100 bin ton ESK markalı eti, kilogramı 32 liradan kıyma, 35 liradan kuşbaşı şeklinde tüketiciye ulaştırdı.

Et ve Süt Kurumunun indirimli et uygulaması ile son 2 yıl boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında artışın önüne geçildi.

Et ve Süt Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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