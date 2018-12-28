Son Dakika Haberleri: Et ve Süt Kurumu, 75 Bin Ton Eti Gümrük Vergisiz İthal Edecek

Et ve Süt Kurumu, 75 Bin Ton Eti Gümrük Vergisiz İthal Edecek

1 saat önce

ET ve Süt Kurumu'nca 2019 yılı sonuna kadar 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş eti, gümrük vergisi ödenmeden ithal edilecek.

Et ve Süt Kurumu, 75 Bin Ton Eti Gümrük Vergisiz İthal Edecek, System.String[]
ET ve Süt Kurumu'nca 2019 yılı sonuna kadar 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş eti, gümrük vergisi ödenmeden ithal edilecek.

'Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Değişiklin Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Et ve Süt Kurumu'nca 31 Aralık 2019'a kadar ithal edilecek 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş eti için gümrük vergisi sıfırlandı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:50 Kaynak: DHA

Et ve Süt Kurumu, Ekonomi
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