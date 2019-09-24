Son Dakika Haberleri: Et ve Süt Kurumu bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak
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Et ve Süt Kurumu bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak

2 saat önce

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından üretilen dondurulmuş sığır etinden oluşan bazı ürünler ihraç edilmek şartıyla satışa sunulacak.

Et ve Süt Kurumu bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak, System.String[]

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından üretilen dondurulmuş sığır etinden oluşan bazı ürünler ihraç edilmek şartıyla satışa sunulacak.

Et ve Süt Kurumu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:40 
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