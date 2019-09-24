Et ve Süt Kurumu bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak
2 saat önce
Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından üretilen dondurulmuş sığır etinden oluşan bazı ürünler ihraç edilmek şartıyla satışa sunulacak.
Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından üretilen dondurulmuş sığır etinden oluşan bazı ürünler ihraç edilmek şartıyla satışa sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:40
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