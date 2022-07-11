Et ve Süt Kurumu, Satılamayan Kurbanlıkları Satın Alacak - Son Dakika
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Et ve Süt Kurumu, Satılamayan Kurbanlıkları Satın Alacak

11.07.2022 10:49
Et ve Süt Kurumu, Satılamayan Kurbanlıkları Satın Alacak

Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı’nda üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkların satın alınacağını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı'nda üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkların satın alınacağını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu, internet sitesinde yayınlanan açıklama ile Kurban Bayramı dolayısıyla üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkların kurum tarafından satın alınacağını duyurdu. Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Üreticilerimizin 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır. Et ve Süt Kurumu kesimhanelerine üreticimizden gelen bütün talepler karşılanacak olup ödemeler 10 gün içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.

Kurum karkas fiyatlarımız; I. kalite dana 94 TL/kg, II. kalite dana fiyatı 80 TL/kg'dir. Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu alım fiyatı 88 TL/kg, toklu fiyatı 82 TL/kg, koyun alım fiyatı 70 TL/kg'dir.

Et ve Süt Kurumu ayrıca üreticinin nakliye ve bakım masraflarını dikkate alarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 TL/ kg prim ödemesi yapacaktır. Örneğin, 300 kilogram karkas ağırlığı olan büyükbaş hayvan alımıma ilave olarak hayvan başına 300 TL; 25 kilogram koyun karkasına da hayvan başına 25 TL ilave ödeme yapılacaktır."

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Kaynak: ANKA

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