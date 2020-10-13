Et ve Süt Kurumu büyükbaş karkas etin alım fiyatını 2 lira artırdı

Et ve Süt Kurumu (ESK), büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gitti.

Et ve Süt Kurumu (ESK), büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gitti. Bu kapsamda, söz konusu fiyat yarından itibaren geçerli olmak üzere ithal hayvanda 31 liradan 33 liraya, yerli hayvanda 32 liradan 34 liraya çıkarıldı. Konuya ilişkin ESK'nin internet sitesindeki açıklamada, kurumun büyükbaş hayvan alım fiyatlarının güncellendiği belirtilerek, "Karkas et alım fiyatlarımızda artış yapılmıştır. Kesim yaptırmak isteyen besicilerimizin en yakın ESK kombinasıyla irtibata geçmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Son Dakika

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi

Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı

Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı

Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı

Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı

Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek

Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor