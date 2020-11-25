Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı - Son Dakika

Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı

25.11.2020 10:17
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı, System.String[]

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) İstanbul'daki ilk satış mağazasını hizmete açtı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) İstanbul'daki ilk satış mağazasını hizmete açtı. Kırmızı et fiyatlarının piyasaya göre yüzde 30 daha uyguna satıldığı mağazada, köfteden sucuğa, kırmızı etten tavuğa, kavurmadan, kıymaya kadar birçok ürün bulunuyor. Kıyma 35, kuşbaşı 38, biftek 45 ve bonfilenin kilosu ise 79 liradan satılıyor. Ayrıca, ürünlerin arasında servise hazır dana kıyma ve kuşbaşı konservesi de var.

İstanbul Et İşletme Müdürlüğü bünyesinde İstanbul'da hizmet verecek olan Et ve Süt Kurumu ilk satış mağazasını Beylikdüzü'nde açtı. Köfteden sucuğa, kırmızı etten tavuğa, kavurmadan, kıymaya kadar birçok ürün daha uygun fiyata tüketiciyle buluşacak.

TESİSE 24 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan, İstanbul Et İşletme Müdürü Nevzat Serdar, et işletme tesisinin geçtiğimiz aylarda yeni yerine taşındığını söyleyerek, "Toplam depolama kapasitesi bin 300 ton olan İstanbul Et İşletmesinde soğuk hava depoları ve parçalama ve paketleme üniteleri ile çeşitli et işleme makineleri bulunuyor. 6 bin 300 metrekare alanda kurulan ve yaklaşık 24 milyon lira tutarında olan tesis, İstanbul ve tüm Trakya bölgesinde bulunan kamu kurumları, kuruluşlar ve diğer satış noktalarına Et ve Süt Kurumu ürünlerini ulaştırıyor" dedi.

80 ÇEŞİT ÜRÜN VAR

Tüketicilere, kırmızı et, tavuk ve şarküteri ürünlerini Et ve Balık Kurumu markası ile ulaştıracaklarını belirten Serdar, Her et işletmemizin olduğu ilde mağazamız vardı, bu geleneğimizi de İstanbul'da sürdürmek istedik, ayrıca mağaza açılmasına yönelik bölgede yoğun talep görüyorduk. Ürün yelpazemiz çok geniş, 70-80 çeşit ürünümüz var. Fiyatlarımız da gayet uygun, kıyma 35, kuşbaşı 38, biftek 45 ve bonfilenin kilosu 79,50 liradan satılıyor. Ayrıca donmuş köfte, hamburger grubu, taze şarküteri ürünleri sucuk, sosis, salam bulunuyor, tavuk ürünleri çeşitleri de mağazamızda bulunuyor. Piyasadaki et fiyatlarına göre daha uyguna satışımız var, o yüzden vatandaşlar için daha avantajlıyız" diye konuştu.

TALEP YOĞUN

Vatandaşın daha ilk günden yoğun talep gösterdiğini aktaran Serdar, "Daha çok yerde açılmasını istediklerini söylüyorlar. Türkiye genelinde 17 mağazamız bulunuyor. İstanbul'un herhangi bir ilçesinde başka mağazamız yok. Bizim olmazsa olmazımız gıda güvenirliği, ürünün takip edilmesi ve hijyendir. Bu konuda devlet kurumu olarak öncü görevimiz vardır, bundan kesinlikle taviz vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"KAVURMA VE KIYMA ALACAĞIM"

Mağazaya alışveriş yapmak için gelen Enver Canbaz, "Et fiyatları dışarıya göre uygun, kavurma ve kıyma alacağım. Dışarıda herhangi bir kasapta Kavurmanın kilosu 100 lira diye biliyorum, burada ise 51 lira, bana fiyatı çok uygun geldi" dedi.

"FİYATLAR ÇOK UYGUN"

Nuriye Çelebi ise "İlçemize böyle bir mağaza gerekiyordu, ben beğendim. Fiyatlar daha iyi, kıyma, tavuk, sucuk ve kavurma aldım" diye konuştu.

Osman Çelebi de fiyatların çok uygun olduğunu ve mağaza açıldığı için sevindiklerini söyledi.

Berkan Mutlu ise "Böyle bir mağazanın açılmasını bekliyorduk, ürünlerin fiyatları uygun. Her çeşit et ürünü de var, pastırma ve kırmızı et aldım. Dışarıya göre fiyatların yüzde 30 daha uygun olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı

Et ve Süt Kurumu, Beylikdüzü, İstanbul, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı - Son Dakika Ekonomi


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