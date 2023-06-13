Et ve Süt Kurumu'nda büyükbaşa işkence yapan 2 kişinin cezası kesildi: 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleyecekler

Dün öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu'nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki kombinasında meydana gelen olayda, 2 kurum çalışanının büyükbaş hayvana işkence yaptığı görüntüler infial yaratmıştı.

Görevliler, kesime hazırlanırken huysuzlanan büyükbaş hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Bu sırada personelden M.A.T. ve İ.G., sopayla hayvanın başına defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

"SORUMLULAR İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ"

Görüntüler tepki çekerken, Et ve Süt Kurumu'nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Akşam saatlerinde ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, M.A.T. ile İ.G.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

SAKİNLEŞMEYİNCE BAŞINA VURMUŞLAR

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne götürüldü. İki şüpheli ifadelerinde, büyükbaşın kafeste kaldığı için huysuzlandığını ve kaçmaya çalıştığını belirterek, sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HAYVAN DIŞKISI TEMİZLEME VE KİTAP OKUMA CEZASI

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada kesim öncesi büyükbaş hayvanın başına defalarca sopayla vuran kurum personeli M.A.T. ile İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme başkanı, şüphelilere 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleme ve 'İslam Hukukunda Hayvan Hakları' adlı kitabı okuyup, özetini hakime götürme cezası verdi.