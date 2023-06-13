Et ve Süt Kurumu'nda büyükbaşa işkence yapan 2 kişinin cezası kesildi: 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleyecekler - Son Dakika
Üye Girişi

Et ve Süt Kurumu'nda büyükbaşa işkence yapan 2 kişinin cezası kesildi: 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleyecekler

13.06.2023 20:48

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada kesim öncesi büyükbaş hayvanın başına defalarca sopayla vuran kurum personeli M.A.T. ile İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme başkanı, şüphelilere 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleme ve 'İslam Hukukunda Hayvan Hakları' adlı kitabı okuyup, özetini hakime götürme cezası verdi.

Dün öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu'nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki kombinasında meydana gelen olayda, 2 kurum çalışanının büyükbaş hayvana işkence yaptığı görüntüler infial yaratmıştı.

Görevliler, kesime hazırlanırken huysuzlanan büyükbaş hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Bu sırada personelden M.A.T. ve İ.G., sopayla hayvanın başına defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

"SORUMLULAR İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ"

Görüntüler tepki çekerken, Et ve Süt Kurumu'nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Akşam saatlerinde ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, M.A.T. ile İ.G.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

SAKİNLEŞMEYİNCE BAŞINA VURMUŞLAR

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne götürüldü. İki şüpheli ifadelerinde, büyükbaşın kafeste kaldığı için huysuzlandığını ve kaçmaya çalıştığını belirterek, sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HAYVAN DIŞKISI TEMİZLEME VE KİTAP OKUMA CEZASI

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada kesim öncesi büyükbaş hayvanın başına defalarca sopayla vuran kurum personeli M.A.T. ile İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme başkanı, şüphelilere 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleme ve 'İslam Hukukunda Hayvan Hakları' adlı kitabı okuyup, özetini hakime götürme cezası verdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleriyle İlgili 2 Personel Gözaltına Alındı Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleriyle İlgili 2 Personel Gözaltına Alındı

Et ve Süt Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Et ve Süt Kurumu'nda büyükbaşa işkence yapan 2 kişinin cezası kesildi: 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleyecekler - Son Dakika


Son Dakika
21:44 Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile ilişki iddialarını yalanladı
21:39 Aşk iddialarını yalanlayan Mehmet Aslantuğ'a eski eşi Arzum Onan'dan destek: Her zaman yanındayım
21:12 Depremin vurduğu şehrin takımı olan Yeni Malatyaspor, 2021-22 sezonunda da ligden çekilme kararı alabilir
21:08 Bir kulüp yok mu oluyor? Depremin vurduğu takım gelecek sezon da ligden çekilecek
21:07 Bahçeli sinyali verdi! İşte il olması beklenen ilçeler
21:03 Bahçeli sinyali verdi, sayı 100'e çıkıyor! İşte il olması beklenen ilçeler
20:48 Et ve Süt Kurumu'nda büyükbaşa işkence yapan 2 kişinin cezası kesildi: 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleyecekler
20:44 Et ve Süt Kurumu'nda büyükbaşa işkence yapan 2 kişinin cezası kesildi: 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleyecekler
20:21 Fenerbahçe, 5 yıldızlı forma ile çıktığı için PFDK'ya sevk edildi
20:17 Bedeli ağır olabilir! Fenerbahçe, kupa finalinde giydiği formadan dolayı PFDK'lık oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 21:51:15. #1.11#
SON DAKİKA: Et ve Süt Kurumu'nda büyükbaşa işkence yapan 2 kişinin cezası kesildi: 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleyecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement