Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt - Son Dakika
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Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt

08.04.2022 13:05
Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine dönüş yapıldığı, muhatabının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci olduğu ancak buna rağmen kurumun önüne gelerek basın açıklaması yaptığı kaydedildi.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine dönüş yapıldığı, muhatabının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci olduğu ancak buna rağmen kurumun önüne gelerek basın açıklaması yaptığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediği ancak dönüş yapılmadığını, bunun üzerine bugün sabah saat 10.00'da kuruma gideceğini açıkladı. Bugün Et ve Süt Kurumu'na gelip içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, ardından kurum önünde bir basın açıklaması düzenledi. Et ve Süt Kurumu'ndan da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı basın açıklamasına karşın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir cevap verildi. Kılıçdaroğlu'nun 6 Nisan Çarşamba günü Et ve Süt Kurumu'ndan randevu talep ettiği, 7 Nisan Perşembe günü kurum tarafından dönüş yapılarak Kılıçdaroğlu'nun muhatabının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci olduğu yönünde yanıt verildiği belirtildi.

Et ve Süt Kurumu'nun konu hakkındaki paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 06.04.2022 tarihinde (Çarşamba günü) Et ve Süt Kurumunu arayarak randevu talep etmiştir. Randevu talebine 07.04.2022 tarihinde (Perşembe günü) geri dönülmüş, 'Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Bakanımız gerekli görürlerse görüşmeye bizleri de davet eder' cevabı verilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumunun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt - Son Dakika


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