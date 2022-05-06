Et ve Süt Kurumu: "Spekülatif fiyat hareketleri yakından takip edilmektedir" - Son Dakika
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Et ve Süt Kurumu: "Spekülatif fiyat hareketleri yakından takip edilmektedir"

06.05.2022 17:28
Et ve Süt Kurumu: "Spekülatif fiyat hareketleri yakından takip edilmektedir"

Et ve Süt Kurumu, spekülatif fiyat hareketlerinin yakından takip edildiğini ve kırmızı ette fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçların kullanılacağını bildirdi.

Et ve Süt Kurumu, spekülatif fiyat hareketlerinin yakından takip edildiğini ve kırmızı ette fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçların kullanılacağını bildirdi.

Et ve Süt Kurumu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisini oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" ifadelerine yer verildi.

(Mustafa Cenik - İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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