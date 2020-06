Et ve Süt Kurumu, pandemiden etkilenmedi - Son Dakika

ET ve Süt Kurumu, koronavirüs salgını sürecinde alınan üst düzey önlemler sayesinde üretime devam ederek, Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamaya devam etti. Kuruma ait 13 et kombinasında salgın döneminde normal dönem üretim rakamlarına ulaşılarak, 1 ayda 12 bin ton et tüketiciye sunuldu.

Et ve Süt Kurumu, pandemi döneminden etkilenmeyen kuruluşların başında geldi. Kurumun ülke genelindeki 13 et kombinasında virüse karşı üst düzey önlemler alınarak, üretim devam etti. 13 kentteki kombinalarda, bu süreçte normal dönemdeki üretim rakamlarına ulaşıldı. Salgının devam ettiği Ramazan ayında kurum kombinalarında 12 bin ton et üretimi yapıldı.

SİNCAN ET KOMBİNASINDA ÖNLEMLER

Kurumun en büyük üretim merkezi olan Ankara 'daki Sincan Et Kombinası, kapılarını DHA 'ya açtı. 1 ayda 5,5 bin ton üretim yapılan Sincan Et Kombinası'nda bu süreçte salgına karşı tüm tedbirler alınarak üretim yapıldı. Bu kapsamda ilk olarak çalışanlar için sıralı çalışma sistemine geçildi. Kronik rahatsızlığı olan çalışanlara idari izin verildi ve sosyal mesafe konusunda çalışanlar bilgilendirildi. Kurumda personelin yemek saatlerinde gruplar halinde yemekhaneye girmeleri sağlandı ve böylece kontrol dışı sosyal mesafe ve kurallara uyulmamasının önüne geçildi. Çalışanların molalarda hem süreleri uzatıldı hem de molalara çıkışlara ayrı ayrı uygulamalar yapıldı. Ayrıca iş yerinde girişlere termal kamera yerleştirildi. Kurumun satış mağazalarında da randevulu satış yapıldı.

'PANDEMİDEN ETKİLENMEDİK'

Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombina Müdürü Veteriner Hekim Abdulkadir Bayar, pandemi sürecinde etle ilgili arz ve talep dengesine bağlı gerekli hazırlığı hem bakanlık olarak hem kurum olarak yaptıklarını söyledi. Alınan önlemler sayesinde pandemiden etkilenmediklerini kaydeden Bayar, şöyle konuştu:

"Et ve Süt Kurumu olarak ramazan ayını kapsayan geçen ay 12 bin ton piyasaya satış yaptık. Çok ciddi miktarda da stoğumuz hazır bulundu. Bununla beraber piyasadaki tüketici ücretlerinde hem de üretici ücretlerinde kontrolsüz dalgalanmaların, taleplerde oluşabilecek artış ve düşüşlerin önüne geçmek için satışlarımıza devam ettik. Piyasada et üzerine herhangi bir sıkıntı ya da yokluk bu pandemi sürecinde olmadı. Bu süreç öncesinde çalışma kurullarımızda öngörülen tedbirlerin tamamı alındı, stoklar hazırlanıldı. Oluşabilecek aşırı talepler, kontrolsüz hareketleri göz önünde bulundurarak biz kurum olarak 2 ay öncesinden bütün tedbirleri almıştık. Stoklarımızda halen her an oluşabilecek durumlara karşı ürünlerimiz bulunuyor. Memleketimizdeki hem üreticilerdeki kontrolsüz fiyat artışları hem de tüketicinin yaşayabileceği kontrolsüz artış ve düşüşleri kontrol için yeterli ve gerekli stoğumuzu her zaman hazır bulunduruyoruz."