Et ve Süt Kurumuna Eyp'li Saldırı
1 saat önce
Diyarbakır'da, terör örgütü yandaşlarının Et ve Süt Kurumuna yönelik el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısında bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:23 Kaynak: AA
'da, terör örgütü yandaşlarının Et ve Süt Kurumuna yönelik el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısında bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK
yandaşı bir grup, merkez Yenişehir
ilçesi Şehitlik semtindeki Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı attı.
Saldırıda EYP'ler kurumun önünde park halindeki kamyon ve 2 otomobile isabet etti.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı saldırıda, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine gelen polis ekiplerince cadde trafiğe kapatılarak, saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.
İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi
İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı
Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor