Et ve Süt Kurumundan Et Satış Duyurusu
1 saat önce
Et ve Süt Kurumunca yarından itibaren Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) üyesi yemek şirketleri ve şarküteri üretimi yapan kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara dondurulmuş çeyrek karkas sığır eti satışı yapılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:53 Kaynak: AA
Et ve Süt Kurumunca yarından itibaren Türkiye
Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) üyesi yemek şirketleri ve şarküteri üretimi yapan kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara dondurulmuş çeyrek karkas sığır eti satışı yapılacağı bildirildi.
Kurumun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Türkiye genelindeki YESİDEF üyesi yemek şirketleri ve kırmızı et sanayi alanında (şarküteri üretimi yapan) fiilen faaliyet gösteren firmalara yapılacak çeyrek karkas sığır eti satışında, kilogram fiyatı KDV hariç 28 lira olarak belirlendi.
Duyuruda, "Dondurulmuş Çeyrek Karkas Sığır Eti Satış Usul ve Esasları" da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı
Türkiye Oy Sayımına Kilitlenmişken Yapılan Zamlar Vatandaşın Cebini Yaktı
TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis
Türkiye Mart Ayında En Çok Dolar Kurunu Konuştu