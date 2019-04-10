Son Dakika Haberleri: Et ve Süt Kurumundan et satış duyurusu

Et ve Süt Kurumundan et satış duyurusu

26 dakika önce

Et ve Süt Kurumu, firmalara yapılacak çeyrek karkas sığır eti satışında, kilogram fiyatı KDV hariç 28 lira olarak belirlendi.

Et ve Süt Kurumundan et satış duyurusu, System.String[]
Et ve Süt Kurumu, firmalara yapılacak çeyrek karkas sığır eti satışında, kilogram fiyatı KDV hariç 28 lira olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:09 
Et ve Süt Kurumu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'den Yeni Parti Kuracağı Konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na Talimat: Bekleyin Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 21:35:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Et ve Süt Kurumundan et satış duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]