Et ve Süt Kurumundan et satış duyurusu
26 dakika önce
Et ve Süt Kurumu, firmalara yapılacak çeyrek karkas sığır eti satışında, kilogram fiyatı KDV hariç 28 lira olarak belirlendi.
Et ve Süt Kurumu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:09
, firmalara yapılacak çeyrek karkas sığır eti satışında, kilogram fiyatı KDV hariç 28 lira olarak belirlendi.
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