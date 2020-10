Et ve Süt Kurumundan Kızılay'a kan desteği - Son Dakika

- Et ve Süt Kurumundan Kızılay'a kan desteği

AĞRI - Et ve Süt Kurumu Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü personeli, Et ve Süt Kurumu'nun 68. Kuruluş yıl dönümü nedeni ile Korona virüs pandemisi sürecinde kan stoklarında azalma olan Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Et ve Süt Kurumu Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü Kampüsüne gelen Kızılay Kan Bağış Aracında 80 personel ile birlikte kan bağışında bulunan Kurum Müdürü Yılmaz Aslan yaptığı açıklamada, "Bu pandemiden dolayı son zamanlarda verebildiğimiz kadar kan bağışında bulunmak istedik. Kan bağışlarında biraz azalma olduğunu fark ettik. Bunun üzerine biz de kan bağışına katkıda bulunmak üzere Kızılay Başkanı Orhan Tatlı ve ekibini kurumumuza davet ettik. Bilindiği üzere bir kan 3 can demektir. Onun için bir kan bağışı can kurtarmak demektir. Kan bağışında bulunalım, çekinmeyelim, kan verebilecek olan herkese öneriyorum. Çünkü bir gün ya bize ya ailemize ya yakınlarımıza mutlaka lazım olacaktır. Bu yüzden stokları doldurmak için kan bağışında bulunalım. Kan verebilecek 80 personelimiz var. Yoğun bir katılım var. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

'Kimse kan bağışı yapmaktan endişe duymasın'

Korona virüs pandemisi sürecinde Kızılay'ın kan stoklarında ciddi azalma olduğunu belirten Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'da kurum müdürü ve personeline teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Et ve Süt Kurumumuz güzel bir farkındalığa imza attı. Yaklaşık 80 personeliyle beraber kan bağışında bulunuyorlar. Şu an küresel pandemi haline dönen (Covid-19) korona virüsten dolayı kan stoğumuzda ciddi bir azalma oldu. Et ve Süt Kurumumuzda bu noktada güzel bir duyarlılık gösterdiler. Bizleri buraya davet ettiler. Personeliyle beraber kan bağışında bulundular. Zaten daha öncede Kızılay'ımıza destek veren bir kurumumuz. Kan bağışıyla alakalı da geri durmadılar. Personel şu anda çok muazzam bir şekilde ilgi göstermekte. Kimse kan bağışından dolayı virüs kapar mıyım endişesine kapılmasın. Herkes rahatlıkla kan bağışında bulunabilir. Ben herkese göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim. Et ve Süt Kurumunun 68'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla böyle bir çalışmaya imza attıklarından dolayı kendilerini kutluyorum.