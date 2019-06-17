Son Dakika Haberleri: Et ve Süt Kurumundan "Mehmetçiğe hastalıklı et" iddialarına açıklama
Son Dakika Ekonomi Haber

Et ve Süt Kurumundan "Mehmetçiğe hastalıklı et" iddialarına açıklama

1 saat önce

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı yapılan tüm et ve et ürünlerinde hiçbir şekilde sağlıksız et veya bunlardan elde edilen işlenmiş ürünlerin kullanılamayacağını ve bugüne kadar da kullanılmadığını bildirdi.

Et ve Süt Kurumundan
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı yapılan tüm et ve et ürünlerinde hiçbir şekilde sağlıksız et veya bunlardan elde edilen işlenmiş ürünlerin kullanılamayacağını ve bugüne kadar da kullanılmadığını bildirdi.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan "Mehmetçik'e Hastalıklı Et Gönderildi" başlıklı haberler üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.
Söz konusu iddiaların asılsız olduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapmış olduğumuz protokol gereği, teslimatı yapılan tüm et ve et ürünlerimizde hiçbir şekilde sağlıksız et veya bunlardan elde edilen işlenmiş ürünler kullanılamaz ve bugüne kadar da kullanılmamıştır. Bu iddialarda bulunan kişi ve kişiler hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Et ve Süt Kurumumuzun 'sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi' konusundaki hassasiyetinin devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunarız."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:01 Kaynak: AA
TSK, Et ve Süt Kurumu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş tahliye mi edilecek? Avukatından açıklama geldi Gelibolu'da tatbikat! MSB bu fotoğraflarla paylaştı Real Madrid, Rodrygo Goes'i transfer ettiğini resmen açıkladı Adı Galatasaray ile anılan Fatih Öztürk, Kasımpaşa'ya transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 20:11:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Et ve Süt Kurumundan "Mehmetçiğe hastalıklı et" iddialarına açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]