Son Dakika Haberleri: Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
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Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı

1 saat önce

Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, 'sarıkız' örümceği (camel spider), bir yılın aranın ardından yeniden Bilecik'te görüldü.

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Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, 'sarıkız' örümceği (camel spider), bir yılın aranın ardından yeniden Bilecik'te görüldü.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi 500 Evler mevkiinde Yunus Can'ın arı kovanının üzerinde görülen 'sarıkız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümcek endişe uyandırdı. Geçen sene bu aylarda yine görülen bu örümcek için belediye yetkileri ilaçlama yaparak, önlem almışlardı. Bu sene Abbaslık Köyü, Polis Okulu mevkiinde görülen 'sarıkız' örümceği son olarak 500 Evler mevkiinde görülmesinden endişelenen vatandaşlar ilaçlama yapılmasını istedi.

"Arazide ve ormanlık alanda yürüyen vatandaşları dikkatli olsun"

Son olarak örümceği gören ve bir kavanoz içine koyan Arıcı Yunus Can "500 Evler mevkiinde arı kovanlarının üzerinde buldum. Büyük ihtimalle arılara geliyor. Daha öncede Bilecik'te sarıkız bulmuştum. Haberlerden öğrendiğim kadarıyla çok zararlı bir haşere canlı bir şekilde yakaladım, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edeceğim. Arazide ve ormanlık alanda yürüyen vatandaşları dikkatli olsun" dedi.

Öte yandan bu örümcek, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile besleniyor. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:40 Kaynak: İHA
Türkiye, Bilecik, Güncel
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