Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı - Son Dakika
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Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı

30.05.2022 13:44

Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı Bolu'da, narkotik ekiplerinin operasyonunda et yüklü kamyona gizlenmiş 4 kilo 956 gram esrarla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı

BOLU - Bolu'da, narkotik ekiplerinin operasyonunda et yüklü kamyona gizlenmiş 4 kilo 956 gram esrarla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan et yüklü kamyonda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen kamyonu TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Kamyonun etle yüklü kasasında arama yapan ekipler, çuvalların içerisinde gizlenmiş halde 4 kilo 956 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Nurullah K. (26), Mehmet S.A (19), Mehmet Hüseyin Ö. ve Mehmet Can Ö. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı - Son Dakika


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