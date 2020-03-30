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“Et, yumurta ve bitkisel ürün stokumuz yeterli, herkes ihtiyacı kadar alsın”
1 saat önce
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "Gıdada aşırı talep normale dönmeye başladı.
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "Gıdada aşırı talep normale dönmeye başladı. Petrol fiyatındaki düşüş hammadde maliyetini yüzde 30 civarında artırdı. Üretim süreci tehlikede, arpa ve mısırda gümrük vergisi sıfırlanmalı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:01
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