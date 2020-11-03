Eta Kasırgası Nikaragua'yı vurdu - Son Dakika

Eta Kasırgası Nikaragua'yı vurdu
03.11.2020 17:56
Eta Kasırgası Nikaragua'yı Kuzey Karayip Kıyısı Özerk Bölgesi'nde bulunan Puerto Cabezas (Bilwi) kentinden vurdu.
Eta Kasırgası Nikaragua'yı Kuzey Karayip Kıyısı Özerk Bölgesi'nde bulunan Puerto Cabezas (Bilwi) kentinden vurdu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Eta Kasırgası Nikaragua'yı Kuzey Karayip Kıyısı Özerk Bölgesi'nde bulunan Puerto Cabezas (Bilwi) kentinden vurdu. Kategori 4 olduğu ifade edilen kasırganın saatte 230 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Kasırga nedeniyle acil durum ilan edilirken, vatandaşlar sel ve toprak kaymalarına karşı uyarıldı.
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