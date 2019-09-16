Son Dakika Haberleri: ETA'yı ayakta tutmakla suçlanan 47 sanığa ceza
Son Dakika Güncel Haber

ETA'yı ayakta tutmakla suçlanan 47 sanığa ceza

53 dakika önce

İspanya'da, Mayıs 2018'de kendini fesheden terör örgütü Bask Yurdu ve Özgürlük'ü (ETA) ayakta tutmaya yönelik çalışmalar yapmakla suçlanan 47 sanık, hapis ve kamu görevinden men cezalarına çarptırıldı.

ETA'yı ayakta tutmakla suçlanan 47 sanığa ceza, System.String[]

İspanya'da, Mayıs 2018'de kendini fesheden terör örgütü Bask Yurdu ve Özgürlük'ü (ETA) ayakta tutmaya yönelik çalışmalar yapmakla suçlanan 47 sanık, hapis ve kamu görevinden men cezalarına çarptırıldı.

Madrid'deki Ulusal Mahkeme'de görülen davada 47 sanığın cezaları açıklandı.

Hakim, sanıkların çoğunluğuna 7 ay ila 3,5 yıl arasında değişen ertelemeli hapis ile 3 ila 5 yıl kamu görevinden men cezaları verdi.

Ayrıca sanıklar arasında en çok ceza alan ETA mahkumlarının avukatlarından Arantza Zulueta, EH Bildu partisinden belediye meclis üyesi Amaia Izco ve bu partiden eski senatör Inaki Goioga'nın 1 yıl süreyle polis gözetiminde tutulacakları açıklandı.

Savcılık, söz konusu 47 sanık için 8 ila 14 yıl hapis ve 10 ila 15 yıl kamu görevinden men cezaları talep ediyordu.

Sanıklar, kaçak veya mahkum ETA üyeleri arasında koordinasyonu kurmak, örgütün ayakta kalmasına yönelik çalışmalar yapmak, "KT/Koordinazioa taldea" adlı ETA'nın altında faaliyeten gösteren bir örgüte bağlı olmakla suçlanıyordu.

Bask özerk yönetiminin bağımsızlığı için 40 yılı aşkın süre terör eylemleri yapan ve yaklaşık 850 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, ekim 2011'de silahlı eylemlerini bıraktığını, nisan 2017'de tamamen silah bıraktığını açıklamış ve mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.

İspanyol cezaevlerinde mevcut durumda ETA üyesi olmaktan hüküm giyen 227 mahkum bulunuyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP önündeki eyleme katılan aileyi tehdit eden şüpheli tutuklandı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı 4 şahıs, İranlı iş adamını gasp etti, dayak attı, bagaja kilitleyip kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:39:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ETA'yı ayakta tutmakla suçlanan 47 sanığa ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]