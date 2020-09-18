ETB Başkanı Oral: "Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen taklit ve tağşiş ürünler ayrıca... - Son Dakika

ETB Başkanı Oral: "Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen taklit ve tağşiş ürünler ayrıca...

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde ifşa ettiği hileli ürünler ile bu ürünlerde yapılan taklit ve tağşişler nedeniyle hem halkın sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini hem de ülkemizin çeşitli bölgeleri ile ilimizdeki...

ETB Başkanı Oral:

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde ifşa ettiği hileli ürünler ile bu ürünlerde yapılan taklit ve tağşişler nedeniyle hem halkın sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini hem de ülkemizin çeşitli bölgeleri ile ilimizdeki coğrafi işaretli ürünlerin markalaşma sürecinin sekteye uğradığını belirtti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde ifşa ettiği ürünlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Oral, insan sağlığının her şeyin üstünde olduğunu vurgulayarak, insanların hayatını, sağlığını hiçe sayarak, taklit ve tağşiş ürün satan firmaların daha ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Başkan Oral ayrıca taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin titiz ve duyarlı çalışmalarından dolayı başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Orman Bakanlığının tüm personeline teşekkürlerini sundu.

"Taklit ve Tağşişli ürün sayısı artıyor"

Gıda sahteciliğinin tehlikeli bir boyuta ulaştığını belirten ETB Başkanı Hakan Oral, " Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi yayınladı. 2012 yılından bu yana 3 bin 605 üründe taklit ve tağşişe rastlanmıştı. İki gün önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan listede 91 adet firmada 113 farklı ürün de taklit veya tağşişine rastladık. Taklit; ürünün özellikleri itibariyle sahip olmadığı bir durumu sahipmiş gibi göstermesidir. Tağşiş; ürün içerisindeki pahalı bir bileşeni çıkartıp yerine daha ucuz bir bileşen koymak yoluyla mevzuata aykırı üretimi ifade etmektedir. Gıdada en sık rastlanan bu taklit ve tağşiş Türkiye'de iki gün önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetim ile bir kez daha ortaya çıktı. Alkollü içeceklerden süt ürünlerine baharatlardan et ürünlerine, çikolataya, bitkisel yağlara ve gün içinde tükettiğimiz hemen hemen tüm ürünlere kadar gıda sahteciliği ve gıda hileleri önemli bir boyuta taşınmıştır" dedi.

"Gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artış taklit ve tağşiş oranlarının arttırıyor"

Başkan Hakan Oral, gıda fiyatları ile tarım ürünlerinde maliyetler arttıkça taklit ve tağşişin, gıda hileleri ile sahtekarlığı arttığına dikkat çekerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı bu son çalışmada da görülüyor ki gıda hilelerinde bir artış söz konusu. İnsanların alım güçleri düşüyor ve gıda ürünlerinin maliyetleri giderek artıyor, hayat pahalılaşıyor. Bu pahalılığın yanında gıda sahtecileri de boş durmayacak, bir şekilde onlar da rekabet ortamında haksız rekabet sağlamak için halkın sağlığını, gıda güvenliğini ve can güvenliğini tehlikeye atmaktan maalesef geri durmuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Denetimlerin arttırılması, cezaların caydırıcı olması lazım"

İnsanların tüketim noktasında yeterince bilinçli olması ve tüketiciyi bilinçlendirmede en büyük rolün kamuoyuna, düştüğünü belirten Oral, "Bakanlığımızın kamu spotlarını, tüketiciyi bilinçlendirme çalışmalarını, gıda ile ilgili eğitimleri daha da artırması ve denetimlerin daha sıklaştırması lazım. 8 yılda sadece 3 bin 600 firma tespit edildi. Vatandaşların 'Alo 174' hattını etkin olarak kullanmaları, şüphelendiği her durumda alo gıda hattını aramaları konusunda uyarıyoruz. İyi bir tüketici, bilinçli bir tüketici 'en iyi deneticidir' diyoruz.

"Coğrafi İşaretli ürünlerin markalaşmasını engelliyor"

Başkan Oral," Taklit ve tağşiş ürünler, halk sağlığını etkilediği gibi, illerin markalaşma ve gelişme oranlarını da azami seviyede etkilemekte. Türkiye genelinde yüzlerce coğrafi işaretli ürün olduğunu varsayar isek, bu oranda da taklit ve tağşiş ürün olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığımızın gerekli yasal düzenlemelerde bulunarak gerekli değişikliklerin gecikmeksizin yapılması, insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıda faaliyetinde bulunanlara daha caydırıcı cezai müeyyidelerin uygulanmasını istiyoruz" dedi. - ERZURUM

Yönetim Kurulu, Ticaret, Erzurum, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ETB Başkanı Oral: 'Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen taklit ve tağşiş ürünler ayrıca... - Son Dakika

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