Etb Başkanı Öztürk, Türkiye Ekonomi Şurası'na Katıldı

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, Ankara 'da düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, Ankara 'da düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.



Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bas¸kanı Rifat Hisarcıklıogˆlu'nun ev sahipligˆinde du¨zenlenen toplantıda konuşma yaptığını aktardı.



Son do¨nemde tarım ve hayvancılık sekto¨rlerinde girdi maliyetlerinde o¨nemli artıs¸lar oldugˆunu belirten Öztürk, "C¸iftc¸ilerimiz u¨retim is¸tahını kısmen kaybediyor. Biz istiyoruz ki ülkemiz mevcut atıl potansiyelini kullanarak daha iyi konuma gelsin. Bunun ic¸in destekleme ve tes¸vik sisteminin yeniden du¨zenlenmesini ve tarımsal u¨retimde desteklerin u¨ru¨n bazlı, u¨retime bas¸lamadan o¨nce ve u¨retim esnasında verilmesini talep ediyoruz. Tarımsal sanayi ve hayvan c¸iftliklerinin kullandıgˆı elektrigˆin ticari tarifeden c¸ıkarılmasını ve sanayi tarifesine alınmasını bekliyoruz. Daha du¨s¸u¨k tarife u¨zerinden o¨deme yapılacagˆı ic¸in u¨retim verimliligˆi de artacaktır." ifadelerini kullandı.



Gu¨ven, istikrar ve milliligˆin bir geregˆi olarak tarım ve hayvancılık sekto¨ru¨nde de ithalatı azaltmayı, u¨retimi c¸ogˆaltmayı hedefleyen su¨rdu¨ru¨lebilir, ulusal, orta ve uzun vadeli tarım ve hayvancılık politikaları olus¸turulmasını beklentisi ic¸inde olduklarını belirten O¨ztu¨rk, şunları kaydetti:



"Kamu kurumları o¨zel sekto¨r ile haksız rekabet ic¸ine girmektedir. Bu konuda da adaletin sagˆlanmasını sizlerden o¨zellikle rica ediyoruz. Bakanlıklarımız, halkımızın ucuz et tu¨ketebilmesi ic¸in yogˆun bir gayret ic¸erisinde bu su¨reci de ilgi ve dikkatle takip ediyoruz. Ticaret Borsaları Konseyi olarak Tu¨rkiye'deki kırmızı etin sınıflandırılması, bu vesileyle vatandas¸ımıza ucuz et tu¨ketme imkanının sagˆlanması hem vatandas¸ımızın hem de u¨reticimizin yu¨zu¨nu¨ gu¨ldu¨recektir diye du¨s¸u¨nu¨yoruz. Canlı hayvan ve su¨t sekto¨ru¨ndeki dikkat edilmesi gereken sorunlardan bir tanesi inek kesiminin o¨nu¨ne gec¸ilmesidir. Su¨t u¨reticisinin yas¸adıgˆı maddi sıkıntılar nedeniyle maalesef dis¸i hayvanlar kesilmektedir. Mevsimsel fazla su¨t arzının Et ve Su¨t Kurumu tarafından alınması u¨reticinin dis¸i hayvanının kesilmesine razı olmasını engelleyecektir."



Öztürk, iş du¨nyasının temsilcileri sorun ve c¸o¨zu¨m o¨nerilerini birinci agˆızdan Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan ve bakanlar ile paylas¸ma imkanı bulduğunu aktardı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Albayrak: Türkiye Hazine Yönetiminde Aktif ve Agresif Olacak

Gregory Van Der Wiel, Toronto'dan Ayrıldı

Esra Erol'da Programında Yüzlerce Kadının İstismar Ediliği İddia Edildi

Çocuk İstismarında Acı Tablo!