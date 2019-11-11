ETB'de akreditasyon belge yenileme süreci devam ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türk Loydu Denetçisi Olcay Koca denetiminde,akreditasyon sistemi belge yenileme denetimi için Erzurum Ticaret Borsası Akreditasyon birimi personeli ile bir araya gelerek çalışmalara başladı.



Türk Loydu Denetçisi Olcay Koca, tarafından gerçekleştirilen denetimde, ETB'nin, Yönetim, Meclis, Borsa mevzuatı, Muamelat, Mali Yönetim, İş Planlaması Yönetimi, Haberleşme, Bilgi - İşlem, Kalite Yönetimi, Üye İlişkileri, İş Geliştirme ve Eğitim gibi konularda yaptığı uygulama ve çalışmaları denetlenecek. Erzurum Ticaret Borsası, Genel Sekreterlik, Akreditasyon Birimi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Laboratuvar Müdürlüğü, Kalite Birimi, Muamelat, Tescil, Muhasebe ve Bilgi-İşlem birimlerinin sorumlularının da hazır bulunduğu denetlemede, akreditasyonla ilgili istenen belgeler sunumlar halinde gerçekleştirilecek.



Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, üyesine, tüccarına, esnafına en iyi hizmeti veren bir Borsa olmayı hedeflediklerini belirterek, "Meclis, Yönetim Kurulu ve Personelimizle her zaman daha iyiye ulaşmak için çaba içerisindeyiz. Yapılan bu denetimden başarılı bir şekilde geçmek bizi ziyadesi ile mutlu edecektir. Ancak daha iyisini yapmak için bundan sonraki süreçte çalışmalarımız artarak devam edecektir. Kanunlar ve Mevzuat çerçevesinde yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarımızla, üyelerimize ve ilimize layık olduğumuz hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM