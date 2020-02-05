ETB'den göğermiş peynir açıklaması; "Erzurum için milli değer" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETB'den göğermiş peynir açıklaması; 'Erzurum için milli değer' - Son Dakika

ETB'den göğermiş peynir açıklaması; "Erzurum için milli değer"

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı'nca yapılan açıklamada küflü peynirin kanser yaptığına dair medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildiErzurum Göğermiş Peynirinin, 17 Mart 2012 tarih ve 28236 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak coğrafi işareti Erzurum Ticaret Borsası adına...

ETB'den göğermiş peynir açıklaması;

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı'nca yapılan açıklamada küflü peynirin kanser yaptığına dair medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi


Erzurum Göğermiş Peynirinin, 17 Mart 2012 tarih ve 28236 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak coğrafi işareti Erzurum Ticaret Borsası adına tescil edildiği ve Erzurum için milli bir değer haline geldiği belirtilen açıklamada, "Erzurum Göğermiş Peyniri; Erzurum civil peyniri (yüzde 70-75) ve Lor peynirinden (yüzde 25-30) elde edilmektedir. Erzurum Göğermiş peynirin yapımında kullanılan Civil peyniri de 17.12.2007 tarihinde Erzurum Ticaret Borsası tarafından tescil edilmiştir. Erzurum Göğermiş Peyniri, Erzurum Civil peynirinin tescilinde belirtilen Fiziksel ve Kimyasal özellikleri taşıyan bir peynir çeşididir. Birbiri ile ayrılmaz bir bütün oluşturan Erzurum Civil Peyniri ve Erzurum Göğermiş Peyniri Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş ve Erzurum için de hem kültürel hem de ticari bir öneme sahip; Erzurum ile özdeşleşmiş birer kültürdür" denildi.


Erzurum Civil peynirinin yağsız sütten yapıldığı için beyaz renkte olması gerektiğini belirtilen açıklamada; şu ifadelere yer verildi;


"Civil Peyniri asılarak üretildiğinden dolayı teller düz yapıda olmalı herhangi bir dönmeli silindirik yapı görülmemelidir. Kuru maddesi en az %32, Yağ en fazla %3, Tuz en fazla %2 ve laktik asit cinsinden asitliği ise en fazla %1,5 olmalıdır. Lor peyniri ise besin değeri ve ekonomik değeri yüksek olan peynir altı suyundan elde edilmektedir. Elde edilen lor peynirin kuru maddesi ortalama % 32,27, yağ oranı %2,6, asitliği (SH) ise % 38,5 olmalıdır.


Erzurum Göğermiş Peyniri, Civil ve lor peynirinin belirtilen oranlarda karıştırılarak kontrollü şartlarda birlikte olgunlaşması sağlanarak elde edilen bir peynir türüdür. Erzurum Göğermiş Peynirinin Olgunlaşması için içindeki suyun uzaklaştırılarak küflenmesi sağlanmaktadır. Erzurum Göğermiş peyniri ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda peynir küfü olarak adlandırılan Penicium roqueforti'nin aflatoksin özelliği bulunmadığı belirtilmiştir.


Ayrıca kontrollü şartlarda üretim yapıldığında toksik etkiye rastlanmayıp aksine yapısında bulunan Kalsiyum, Vitamin Mineral maddelerin önemli düzeyde bulunması, bağışık sistemine, kemik ve eklem dokusuna güçlendirici etkisi bulunması Erzurum Küflü (Göğermiş) civil peynirinin önemini artırmaktadır. Peynirin antimikrobiyal, antioksidan ve antiseptik özelliği yüzeyinde bulunan yeşil küf yapısından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yapılan bilimsel incelemelerde kontrollü şartlarda, uygun değerlere sahip yapılan üretimde hiçbir zararlı sonuca rastlanmayıp; aksine sağlık açısından birçok faydası olduğu sonucuna ulaşılmıştır." - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı A Milli Takım'a yeni sponsor Son Dakika: Pegasus'tan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama: Can kaybı yok, yaralı yolcular hastaneye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 20:27:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ETB'den göğermiş peynir açıklaması; "Erzurum için milli değer" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]