Son Dakika Haberleri: Etb'den Kobi'lere "Nefes Kredisi" Çağrısı

Etb'den Kobi'lere "Nefes Kredisi" Çağrısı

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'lere destek sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), bankalar aracılığıyla verdiği destek kredisinden faydalanmaları çağrısında bulundu.

Etb'den Kobi'lere
Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'lere destek sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), bankalar aracılığıyla verdiği destek kredisinden faydalanmaları çağrısında bulundu.

ETB' nin TOBB öncülüğünde Nisan ve Eylül ayında hayata geçirilen Nefes Kredisi Projesi kapsamında, üyelerine yönelik üst limiti 200 bin TL olarak belirlenen, ilk 6 ay anapara ödemesi olmadan kullanma kolaylığı sağlayan kredi, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli ve toplam 18 ay vadeli olacak şekilde ödenebilecek.

İş dünyasının lehine olacak biçimde; 1,85 olarak programın aylık faiz oranı belirlendi. Kredi Garanti Fonu (KGF)' nun da destek verdiği nefes kredisi için Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası olmak üzere başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

Başkan Oral: "Piyasalar nefes almaya devam edecek"

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yaklaşık 1.500 üyeye sahip ETB' nin, TOBB'a bağlı olarak, borsa kaynaklarını üyelerinin finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir proje haline getirildiğini vurgulayarak, üyeler için önemli ölçüde fayda sağlayacağını dile getirdi. Nefes Kredisi projesi gibi projelerle ilerleyen süreçlerde de iş dünyasına destek sağlayan hizmetlerin yapılacağını ifade etti.

Erzurum Ticaret Borsası'nın geçmiş dönemlerde olduğu gibi imkanları çerçevesinde katkı sağladığı bankalardaki fonlarda, Erzurum'daki KOBİ'lere kullandırılmak üzere 4 Milyon 598 bin lira tutarında bir kaynak bulunuyor. Finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası başvurarak, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti kapsamında olan ve 6 ay ödemesiz, 18 ay vade ve aylık 1,85 faizle bu krediden kullanabiliyor.

Toplamda 45 Milyon TL kaynak ayrıldı

ETB'nin, TOBB öncülüğünde Nisan ve Eylül aylarında başlattığı 2 ayrı nefes Kredisi projesi kapsamında, bugüne kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından toplamda 45.602.000.00 TL kaynak aktarıldı. Aktarılan bu kaynağın ise sadece 27.584.000,00 TL'si üyeler tarafından kullanıldı.

Nefes Kredisi için Nisan ve Eylül aylarında, Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı'ndan kredi kullanımı için 170 üyenin başvuruda bulunduğu belirtildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:08 Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel
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