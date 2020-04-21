ETB'den yerel gıda üreticilerine destek - Son Dakika
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ETB'den yerel gıda üreticilerine destek

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığının girişimleri ile Erzurum'da gıda üretimine dayalı tedarik zinciri oluşturan yerel üreticiler, Erzurum Valiliğinin belirlediği tarih ve saat dilimi içerisinde sipariş alıp, evlere servis yapabilecekler.

ETB'den yerel gıda üreticilerine destek, System.String[]

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığının girişimleri ile Erzurum'da gıda üretimine dayalı tedarik zinciri oluşturan yerel üreticiler, Erzurum Valiliğinin belirlediği tarih ve saat dilimi içerisinde sipariş alıp, evlere servis yapabilecekler.


Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile zor bir süreçten geçen esnafa bir destek de Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'dan geldi.


Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Covid-19 salgını nedeni ile ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ve bu süreçte,alt yapısı online ve alo sipariş için uygun olan yerel üretici esnafın taleplerini Erzurum Valiliğine ileterek, 23 -24 Nisan 2020 tarihlerinde Saat 09: 00 ile 18: 00 saatleri arasında sipariş almalarına olanak sağladı.


Başkan Oral yaptığı açıklamada "Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde, özellikle Pandemi Kurulunun almış olduğu kararlara riayet ederek, bir takım çalışmalar hazırladık. Özellikle gıda üretimine yönelik, tedarik zincirinde bir aksama olmaması için üyelerimiz ile birlikte çalışmaktayız. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu süreçte alt yapısı müsait olan yerel üretici firmalarımızın online ve alo sipariş ile çalışmalarına olanak sağlamak için bir dizi çalışma hazırlayıp Sayın Valimize sunduk . Sayın Valimizin de vermiş olduğu talimat doğrultusunda isim ve unvanları Valiliğe verilen yerel üretici firmalarımız 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde saat 09: 00 ile 18: 00 arasında online ve alo sipariş için çalışma yapabilecekler." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:03 Kaynak: İHA

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