ETB ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETB ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

ETB ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında Erzurum ve bölge ekonomisi başta olmak üzere, teknik ve kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

ETB ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında Erzurum ve bölge ekonomisi başta olmak üzere, teknik ve kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.


İmzalanan protokol ile öncelikle Erzurum ili ve bölge ekonomisinin geliştirilmesi hedefleniyor. Erzurum Ticaret Borsası ve İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi ortak anlayışını teşvik etmek ve geliştirmek konularında mutabakata varıldı.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral "Erzurum ve bölge ekonomisini daha ilerilere taşımak, ticaret hacmini geliştirmek ve bununla birlikte teknik ve kültürel işbirliği için, İranlı muhataplarımız ile görüşmeler yaparak işbirliği protokolünü hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu anlamda İran Aras serbest Bölgesi Genel Müdür Vekili Dr.Alireza Karemi ve Aras Serbest Bölgesi Yatırım ve Finansman Müdürü Said Heyderi ile bir araya gelerek iki ülke arasında geçmişi tarihe dayanan dost ve kardeş ülke İran Serbest Bölgesi ile protokol imzaladık. İmzaladığımız bu protokol ile karşılıklı olarak, ekonomik, ticari, teknik ve kültürel işbirliğini ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Yatırımların teşvik edilmesi ve uygun mekanizmalar ile karşılıklı yatırımların iyileştirilmesi ve desteklenmesi için her türlü çabayı gösterme konusunda kararlıyız " şeklinde konuştu.


İran tarafından, İran Serbest Bölgesi Genel Müdürü Dr.Alireza Karemi ise " Geçmişte olduğu gibi bugünde ekonomik ve kültürel alanda işbirliği yaptığımız için mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ekonomik kalkınmada serbest ticaret bölgelerinin önemini göz önünde bulundurarak, özel sektör firmalarının Türkiye ve İran'daki serbest ticaret bölgelerinde faaliyet göstermelerini özendirmek hususunda mutabık kaldığımız Erzurum Ticaret Borsası ile yaptığımız bu protokol ile güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.


Öte yandan, protokol imza töreninde, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Baş Konsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh ile Aras Serbest Bölgesi Yatırım ve Finansman Müdürü Said Heyderi'de hazır bulundular. - ERZURUM

Erzurum, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran sınırında yürek yakan olay! Donarak yaşamını yitirdi
İran'a ait savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü Türkiye'de en ucuz arsa bedeli Kayseri Serbest Bölgesi'nde Arap Birliği'nden Türkiye hakkında skandal açıklama: Türkiye'nin nüfuzundan endişeleniyoruz

Son Dakika Haberleri
17:06 Aydın'da eski eşe şiddet iddiasına elektronik kelepçe kararı - Son Dakika
17:06 "Tahta Yürek" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:06 AA'dan, 100'üncü yılına girerken dünya televizyonlarına video haber hizmeti - Son Dakika
17:02 Doğu Türkistan'daki zulme dayanamadılar - Son Dakika
17:01 Özen güven tazeledi - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:11:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ETB ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]