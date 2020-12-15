Edirneli üreticiler için ticari mal alım-satımlarında kolay finansman için işbirliği - Son Dakika

Edirneli üreticiler için ticari mal alım-satımlarında kolay finansman için işbirliği

15.12.2020 12:07
Edirneli üreticiler için ticari mal alım-satımlarında kolay finansman için işbirliği, System.String[]

Ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için hayata geçirilen Tedarik Zinciri Finansman Projesi protokolü, Edirne Ticaret Borsası'nı (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ile Ziraat Bankası Edirne Şube Müdürü Yusuf Şekerci tarafından imzalandı.

Ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için hayata geçirilen Tedarik Zinciri Finansman Projesi protokolü, Edirne Ticaret Borsası'nı (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ile Ziraat Bankası Edirne Şube Müdürü Yusuf Şekerci tarafından imzalandı.

Projenin tanıtım toplantısı 10 Aralık 2020 Perşembe günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, "Bu proje ile tüm üyelerimize, ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkanı getirerek, tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 1,5 seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor" dedi.

Tüm Oda Borsa Üyeleri Yararlanabilecek

81 il 160 ilçedeki Oda ve Borsaların tüm üyelerinin de Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabileceklerini ifade eden Öztürk, "Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, KOBİ'lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak. Sonraki aşamada, düşen finansman maliyetleri KOBİ'leri yatırım ve üretim için teşvik edecektir. KOBİ'nin finansal istikrarı hem tedarik zincirini daha istikrarlı hale getirecek hem de tedarik kanallarını garanti altına alacaktır. Projenin ülkemize, ilimize, üyelerimize, üreticimize ve tüketicimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Ticaret zincirinin bütün halkalarını finansal açıdan destekliyoruz"

Ziraat Bankası Edirne Şube Müdürü Yusuf Şekerci, "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Topraktan sofraya, denizden masaya, 360 derece yaklaşımıyla üretim ve ticaret zincirinin bütün halkalarını, sektörlerdeki tüm tarafları finansal açıdan destekliyoruz. Kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini artırabilecek. Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riski ortadan kalkacak, alıcının ürün ve ham maddeye daha hızlı ulaşması sağlanacak. Alıcı ve satıcı kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabilecek" diye konuştu.

TOBB ve bağlı 365 oda/borsa üyesi iş yerleri Ziraat Bankasının kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan yararlanabileceğini ifade eden Şekerci, "Anlaşmalı mesleki birlik veya dernek üyesi satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün ya da banka garantisiyle blokeli veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkanı elde edeceklerdir. Bu yeni ve güçlü bir başlangıç olup daha da geliştirilmeye imkan tanımaktadır. Yakın zaman içinde güvenli ticareti yaygınlaştırmak amacıyla kurduğumuz yapıyı e-ticaret platformuna dönüştürmek öncelikli hedeflerimizden biridir" dedi. - EDİRNE

Edirneli üreticiler için ticari mal alım-satımlarında kolay finansman için işbirliği
Edirneli üreticiler için ticari mal alım-satımlarında kolay finansman için işbirliği
Edirneli üreticiler için ticari mal alım-satımlarında kolay finansman için işbirliği

Ziraat Bankası, Ticaret, Edirne, Borsa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirneli üreticiler için ticari mal alım-satımlarında kolay finansman için işbirliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu
Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı         
12:01
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun         
10:57
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri         
10:18
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor         
10:12
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar         
23:56
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 13:04:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirneli üreticiler için ticari mal alım-satımlarında kolay finansman için işbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei