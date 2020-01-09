ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

7 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Gazetecilik mesleğinin, toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek ve kamu yararını her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Halkın gözü ve kulağı olan, çok zor şartlar da çalışan basın sektörünün emekçileri, değerli arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." dedi.


Oral, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslektir. Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmememiz mümkün değil. Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. Medya kuruluşlarımızın herhangi bir kısıtlama olmadan dünyanın her yerinde olup biteni vatandaşa aktarma hakkına sahip olması demokrasinin bir gereğidir."


Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, kendilerine yüklenen görevleri hakkıyla yerine getiren yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarının takdire şayan emeklerini, halkın doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasının, demokrasinin işlerliği acısından önem taşıdığını da sözlerine ekledi. - ERZURUM

Gazeteciler Günü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
23:48 Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
23:46 Kastamonu'da çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı - Son Dakika
23:46 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan IKBY yöneticilerine "Irak'ın yanındayız" mesajı - Son Dakika
23:44 İzmir'deki darbe girişimi davasının istinaf duruşmasında mütalaa verildi - Son Dakika
23:40 İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyesinin 104. yılı - Son Dakika
22:10 Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
22:04 Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 23:53:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]