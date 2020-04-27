ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk:

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Nefes Kredisi'nin yeniden başladığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Nefes Kredisi Projesi'ne destek verdiklerini belirtti.

TOBB tarafından Türkiye genelindeki her oda ve borsaya belirli bir miktarda kaynak tahsisi gerçekleştirildiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Ancak borsa olarak daha fazla üyemizin krediye ulaşması için TOBB tarafından sağlanan kaynağa ilave olarak 1 milyon lira ek kaynak sağlama kararı aldık. Bu sayede üyelerimize toplamda 10 milyon lira ilave kredi limiti tahsis edilecek. İhtiyaç olması halinde borsamız tarafından sağlanan ek kaynağın artırılması da söz konusu olacaktır. Üyelerimizden aldığımız gücü, yine üyelerimiz için kullanmaktan memnuniyet duyuyoruz. Projenin ülkemize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi'nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredide üst limit illere göre 50- 100 bin lira arasında değişiyor. TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar liralık bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisi'ne Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak."