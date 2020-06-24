Etçi Mehmet Avrupa'da büyümeye devam ediyor - Son Dakika

İlk işletmelerini 2012'de Bahçelievler'de açan Mehmet Dağ ve Mustafa Dağ kardeşler, kurmuş oldukları Etçi Mehmet Steak House ve Etçi Mehmet Burger zincirleri ile Avrupa'da büyümeye devam ediyor.



Şirketlerinin politikası gereği alkolsüz konseptte hizmet veren Etçi Mehmet'in ünü Türkiye'yi aştı. Kuruldukları her yerde et severlerin uğrak mekanları arasında yer aldıklarını dile getiren Dağ kardeşler, yurt dışında da restoran sayısını arttırmayı hedefliyor. İngiltere'de Manchester'de kurmuş oldukları alkolsüz steak house restoranları ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil olmak üzere, Premier Lig futbolcularını da mekanlarında ağırlayan Dağ kardeşlerin restoranı İngiltere'nin ilk Türk alkolsüz steak house mekanı olma özelliği de taşıyor.



" İstanbul'un gözde mekanları arasındayız"



İstanbul'da kurmuş oldukları ilk restoranlarında alkolsüz mekan olması ve et fiyatlarının da yüksek olmasından dolayı ilk altı ay beklentilerini yeterince karşılayamadıklarını dile getiren Dağ kardeşler, "Yenilikçi bakış açısı ile İstanbul'da bir çok rakibe nazaran, üçte bir fiyatına müşterilerimize hizmet veriyoruz. Yoğun talep üzerine Bakırköy ve Florya'da bir yıl ara ile iki restoran daha açarak, İstanbul'un gözde mekanları arasında yer aldık" ifadelerinde bulundu.



"Burger severler için özel menümüz var"



Burger alanında da hizmet verdiklerini belirten Dağ kardeşler, "Restoranlarımızın ardından, aynı konsept üzerine yoğunlaşarak burger severler için hazırlamış olduğumuz harika menüler ile evlere servis hizmeti de vererek, İstanbul'da Florya, Bakırköy, Şirinevler, Çapa, Beşyol, Büyükçekmece ve Avcılar kurduğumuz mekanlar ile müşterilerimize hizmet veriyoruz" dedi.



Paris'te Türk restoranına ödül



Fransa'da düzenlenen Les Ldc 2020'de İngiltere'nin en başarılı alkolsüz steak house restoranı seçildiklerini belirten Dağ kardeşler, yeni restoranları için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "İngiltere'de ve Suudi Arabistan'da hizmet vermeye başlamış durumdayız. İngiltere'deki ikinci restoranımızı ise Birmingham'da açmaya hazırlanıyoruz. Ayrıca Beyrut'ta da restoranlarımız hazır. Koronavirüs nedeni ile mekanların açılışını ileri bir tarihe ertelemiş durumdayız. Paris ve Berlin'de de yeni mekan hazırlıklarına başladık. Doğru konum ve uygun et ile kaliteli hizmeti bir araya getiriyoruz. Dileyen herkes @etcimehmet sayfamızdan menülerimize ulaşabilir" şeklinde konuştu.



"Virüs sürecinde çalışanlarımızı mağdur etmedik"



Koronavirüs sürecinde çalışanlarını maddi anlamda mağdur etmediklerini kaydeden Dağ kardeşler, "Türkiye, İngiltere ve Suudi Arabistan'daki mekanlarımızda hizmet vermeyi durdurduk. Ancak çalışanlarımızın işine son vermeden, tamamına tam maaşlı olarak izin verdik. Böylece Ekonomik İstikrar Kalkanında tam desteği sağladığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.



"Kaliteli et ve kaliteli servis hizmetleri bir arada"



Dağ kardeşler, uygun fiyatlı yüksek kalitede hizmet verip, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıdıklarını söyleyerek, "Artık yerli ve yabancı iş adamları ile birlikte, İstanbul'a ziyarete gelen turistlerin de uğrak mekanları arasında yer alıyoruz. Kısa sürede ciddi talep görmeye başladık. İngiltere'de hizmet verdiğimiz restoranımızda da misafirlerimizi nasıl ağırladığımızı @etcimehmet_uk instagram hesabından bakabilirsiniz" dedi. - İSTANBUL