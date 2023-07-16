Etçil 'sarıkız' örümceği eve girmeye çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Etçil 'sarıkız' örümceği eve girmeye çalıştı

16.07.2023 22:02

Elazığ'da et yiyen olarak bilinen 'sarıkız örümceği' eve gitmeye çalışırken görüntülendi. Elazığ'a bağlı Karteldere köyünde bir vatandaş penceresinin sinekliğinde sarıkız örümceği görüntüledi. Eve girmeye çalışan böcek, paniğe neden oldu. Ardından vatandaş böceği pencereden uzaklaştırdı. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen Sarıkız örümceği, et yiyen örümcek olarak biliniyor. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceğinin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

Etçil 'sarıkız' örümceği eve girmeye çalıştı

ELAZIĞ - Elazığ'da et yiyen olarak bilinen 'sarıkız örümceği' eve gitmeye çalışırken görüntülendi.

Elazığ'a bağlı Karteldere köyünde bir vatandaş penceresinin sinekliğinde sarıkız örümceği görüntüledi. Eve girmeye çalışan böcek, paniğe neden oldu. Ardından vatandaş böceği pencereden uzaklaştırdı.

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen Sarıkız örümceği, et yiyen örümcek olarak biliniyor. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceğinin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Türkiye, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Etçil 'sarıkız' örümceği eve girmeye çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
22:10 Son Dakika: Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
22:06 Son Dakika: Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
21:47 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı
21:43 Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği ses kaydını paylaştı: Partiden atın gitsin bu adamı, arkasında kimlerin olduğunu iyi biliyorum
20:57 Son Dakika: Wimbledon finalinde Novak Djokovic'i 3-2 mağlup eden Carlos Alcaraz, şampiyon oldu
20:53 Son Dakika: Wimbledon finalinde Novak Djokovic'i 3-2 mağlup eden Carlos Alcaraz, şampiyon oldu
20:56 Akşener, akaryakıta gelen yüzde 200'ün üzerinde olan ÖTV zammına tepki gösterdi
20:51 Akaryakıta gelen ÖTV zammına Akşener'den zehir zemberek tepki: Eski maaşları da yemeye başladılar
20:09 Silivri'de Suriyeli 3 kardeş sulama göletinde kayboldu
20:06 Silivri'de serinlemek için sulama göletine Suriyeli 3 kardeş boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 22:50:34. #1.11#
SON DAKİKA: Etçil 'sarıkız' örümceği eve girmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement