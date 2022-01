Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor - Son Dakika

ETBİR'in araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin et tüketimi 2019'da yıllık 48 kiloyken, 2020'de 28 kiloya düştü. Üretici maliyetten, vatandaş ise zamdan yakınıyor.

"ANCAK TAVUK DERİSİ"

Et ve Süt Kurumu (ESK) karkas et fiyatına 10 lira zam yaptı. Büyükbaş hayvan kesimi 50 liradan 60 liraya çıkarken etin perakende fiyatı 115 liraya kadar yükseldi. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) verilerine göre, Türkiye'de et tüketimi gün geçtikçe azalıyor. Derneğin yaptığı araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin et tüketimi 2019'da yıllık 48 kiloyken, 2020'de 28 kiloya düştü.

Ankaralı bir vatandaş, bir yıldır et yemediğini, son zamlardan haberi bile olmadığını belirterek şunları dile getirdi. "En son aldığımda etin kilosu 60-70 liraydı" diyen vatandaş, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı, "Et alamıyorum ancak tavuk alıyorum. Bütçem yetmiyor. Benim aylığım yok. İnşaat işçisiyim. İnşaatta ne çalışırsan evin giderine ancak gidiyor. Gelirim giderim yok. Kirada oturuyorum. Bugün geliyoruz çocuklara yemek alalım diye, alamıyoruz. Ancak tavuk derisi…"sözlerine yer verdi.

"ÜRETİCİ BU ŞARTLARDA ZARAR EDİYOR"

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, etin girdi maliyetlerinin son 1 yıl içerisinde yüzde 200 arttığını, sadece yemin son iki ay içerisinde 70 TL'den 210 çıktığını söylüyor. Aras, "Besici geçen yıl 1 ton et ile 25 ton yem alırken şu anda 1 ton et ile 18 ton yem almakta. Dolayısıyla üretici bu şartlarda zarar ediyor" diyerek kör düğümü açması gereken Et ve Süt Kurumu'nun piyasayı regüle etmediğini vurguluyor. Aras ayrıca "Kayseri'de Et ve Süt Kurumu 2002 yılında yıkıldı. Bütün üreticiler özel mezbahanelerin insafına bırakılmıştır.Özel mezbahaneler kendi kafasına göre belirliyor" ifadeleriyle sektördeki sorunlara dikkat çekiyor.