Etebo, Galatasaray'da
Galatasaray, İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen Nijeryalı orta oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen Nijeryalı orta oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Etebo'ya 1 milyon 200 bin Euro yıllık ücret verecek. Stoke City'e ise 675 bin Euro kiralama bedeli ödenecek.
Galatasaray'ın konuyla ilgili olarak KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin 7.500.000 € transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı İnterpol tarafından yakalanan çete lideri Serkan Kurtuluş, hayat kadınlarını tehdit edip paralarını almış Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler