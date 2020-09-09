Etebo, Galatasaray'da

Galatasaray, İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen Nijeryalı orta oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Etebo'ya 1 milyon 200 bin Euro yıllık ücret verecek. Stoke City'e ise 675 bin Euro kiralama bedeli ödenecek.

Galatasaray'ın konuyla ilgili olarak KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin 7.500.000 € transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL