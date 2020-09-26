"Etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi vurdum" - Son Dakika

"Etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi vurdum"

"Etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi vurdum" Adana'da cenaze aracı sürücüsünü vurduğu iddiasıyla yakalanan zanlının, "Bana 'size etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi ben de vurdum" dediği öne sürüldü Adana'da cenaze aracı sürücüsünü silahla yaralayan zanlının, "Size etek...

"Etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi vurdum"

Adana'da cenaze aracı sürücüsünü vurduğu iddiasıyla yakalanan zanlının, "Bana 'size etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi ben de vurdum" dediği öne sürüldü

ADANA - Adana'da cenaze aracı sürücüsünü silahla yaralayan zanlının, "Size etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi ben de vurdum" dediği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay 24 Eylül günü Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, cenaze aracı sürücüsü Resul Yalnızcagil, Belediyeevleri Kavşağına geldiği sırada kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yanına yaklaşan Cumali Y. tabanca ile ateş edip kaçtı. Yalnızcagil vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise kaçarken tabancayı olay yerinde düşürdü. Vurulan şahsın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın 17 Ekim 2019 günü Kadir Yavuz'un öldürülmesi olayıyla alakalı olduğunu tespit etti. Yaralama olayını gerçekleştiren zanlının ise Kadir Yavuz'un ağabeyi Cumali Y. olduğunu belirledi. Polis, bu tespit üzerine şahsı yakaladı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde Yalnızcagil ile trafikte karşılaştığını belirterek, "Bana küfredip 'seni de öldüreceğim, size etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi. Daha sonra hareket ettik. Kırmışı ışıkta ikimizde durduk. Ben konuşmak için yanına gittim bana silah gösterince bende kendimi korumak için ateş edip kaçtım" dediği öne sürüldü. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi vurdum
Etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi vurdum
Etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi vurdum
Etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi vurdum

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Etek giydireceğim' diyerek silah gösterdi vurdum' - Son Dakika

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